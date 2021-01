La Théophanie et notre baptême

Le 6 janvier les orthodoxes fêtent la Théophanie ou baptême de Notre Seigneur dans le Jourdain. Cette fête donne au Père Jean-Claude l’occasion de bien préciser ce qu’est pour les orthodoxes et nous tous, la « Théophanie » ou manifestation du Dieu-Trinité lors du baptême de Jésus au Jourdain. On le retrouve suivi d'une discussion avec le Pasteur Samuel Duval, le Pasteur

Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.