La transgression des règles

Pourquoi un être humain en vient-il un jour à transgresser les règles morales et juridiques pour abuser d’un mineur, d’une personne vulnérable ?





En effet, les règles juridiques et morales doivent permettre la vie en société. Mais l’obligation de les suivre engendre de la frustration… et le désir de transgresser. Deux situations sont possibles : transgresser pour transgresser par plaisir ; ou transgresser par attirance jouissive intrinsèque pour l’acte interdit. Mais pourquoi se focaliser sur un enfant, un être vulnérable ? La même logique conduit l’auteur de la transgression à se dire non pas « pourquoi un enfant » mais : « pourquoi pas un enfant ? ». L’attirance pédophile fait le reste.