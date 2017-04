La ville, Ã  la rencontre de Dieu

La ville est un univers à part entière,. Il y a tant de monde, et chacun est pris par ses occupations, travailler, consommer, se distraire, se déplacer.... Souvent dans le plus grand anonymat. Comment trouver Dieu dans la ville quand tout s'agite autour de soi ? Et pourtant, le Dieu des grands espaces ne déserte pas la ville.