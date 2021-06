Laissons nos églises ouvertes !

Elles sont au coeur de nos villages et pourtant, elles sont bien souvent poussiéreuses ou visitées seulement par les pigeons !



Nos églises sont bien souvent fermées. A quelques jours des grandes vacances, le P. Jean-Marie Mabiala, curé de St Martin-d'Auxigny et des Aix d'Angillon nous invite à rendre la maison de Dieu plus accueillante ...