Lancement de l'année de la famille sous la protection de St Joseph

Le 27 décembre dernier, 5 ans après la publication d’Amoris Laetitia, son exhortation apostolique sur l’amour dans la famille, le Pape François a annoncé une année de la famille.



Cette annéecommence demain, à la St Joseph, le 19 mars, et se conclura le 26 juin 2022 lors de la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome.



Pendant cette année, les paroisses et les diocèses sont chargés

d’accorder une attention particulière aux couples avant et après leur

union, mais aussi aux familles en crise.



C’est notamment la mission d’un service spécifique. Ils sont aujourd’hui sur RCF Loiret dans le Magazine diocésain : Dominique et Odile Combe-Laboissière coordonnent la Pastorale des familles du diocèse d’Orléans.