Larmes et repentir

En ce temps de Carême le père Jean-Claude s’entretient aujourd'hui avec Christine Artiga paroissienne de l'église Orthodoxe Roumaine à Bordeaux et psychothérapeute à Bergerac. Ils évoquent tour à tour le repentir et les larmes, car "il n’y rien de plus vrai et précieux que les pleurs spirituels" comme l'indique le père Zacharie, un père spirituel disciple de St Silouane de l'Athos. Ainsi s'ouvre un chemin où nous lâchons notre passé pour vivre notre présent en nous ouvrant au pardon du Dieu d’Amour et de miséricorde



On retrouve le Père Jean-Claude suivi d'une discussion avec le Pasteur Eric de Bonnechose et le Père jésuite Claude Charvet.