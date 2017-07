Laudato Si', comment les cathos ont réagi à l'encyclique

Cela fait plus de deux ans que le pape François a publié son encyclique "Laudato Si'". Si le texte a suscité un certain enthousiasme - et de la surprise - chez les écologistes, les réactions chez les catholiques ont été variées. Fabien Revol les a recensées dans l'ouvrage dont il a dirigé la publication, "La réception de Laudato Si' dans la militance écologiste" (éd. Cerf).



Les catholiques pour qui le discours des militants écologistes est le plus souvent anti-chrétien n'ont pas compris la prise de position du pape

Les enthousiastes et les modérés

Avec Laudato Si', des catholiques ont découvert que le combat écologique pouvait les concerner. Ceux qui vouent une confiance fidèle au pape ont pris fait et cause pour l'écologie, de façon assez inédite. D'autres ont considéré que le pape surfait sur une mode et que plus tard il reviendrait "à des sujets plus importants".



Les opposants

Ceux pour qui le discours des militants écologistes est le plus souvent anti-chrétien n'ont pas compris la prise de position du pape. D'un autre côté, "les catholiques engagés dans les questions sociales et qui sont favorables au progrès de la civilisation techno-scientifique et industrielle ne comprennent pas pourquoi le pape leur dit qu'il faut changer de paradigme de production et de consommation". Quant aux tenants d'un libéralisme politique, ils voient dans le profit "une bénédiction de la part de Dieu" et ne rejoignent pas la prise de position du pape.



les sceptiques

Parmi les catholiques, certains ont vu dans "Laudato Si'" une stratégie. Selon eux le pape ne pense pas vraiment ce qu'il dit et ses propos sur le climat servent avant tout à défendre d'autres idées.