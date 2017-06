Vous auriez peut etre besoin de lui en ce moment pour finir de remplir vos déclarations d'impots, et il pourrait vous surprendre par sa dévotion!

Dans notre émission Chemin de foi cette semaine rencontre avec un homme de chiffres, dont l'activité profesionnelle est plus proche du très rationnel que du spirituel et qui pourtant vis sa foi au quotidien depuis toujours, sans connaitre le doute ou le découragement et en se dévouant, par valeurs chrétiennes a de nombreuses associations.