Lc 1, 26-38 - Catherine Ploquin

Prenons le temps d’écouter ce dialogue entre l’ange et Marie avec des oreilles neuves, comme si c’était la première fois. De nous laisser étonner.



« Je te salue Comblée de grâce ».

Marie bouleversée, ne comprenant pas ce qui lui arrive, ce que peut signifier cette salutation. Bouleversée, peut-être très inquiète. Mais très rapidement rassurée aussi car aussitôt elle a confiance en la parole de l’ange.

« Sois sans crainte Marie » « Tu vas enfanter un fils. Il sera appelé Fils du Très Haut. »



Quel message, quelle nouvelle incroyable pour notre humanité.

Après avoir accueilli cette annonce de l’ange, Marie prend à son tour la parole.

Non pour émettre des réserves, non pour chercher à maitriser. Elle est déjà entrée dans ce qui lui est annoncé. Elle demande juste comment entrer dans le plan de Dieu. Elle s’enquiert du chemin à suivre « Comment cela va-t-il se faire ? » Quel chemin suivre ?



Et l’ange lui répond. « L’Esprit Saint viendra sur toi, Elisabeth a conçu elle aussi un fils, rien n’est impossible à Dieu ». Marie n’a pas demandé de signe, et c’est Dieu qui lui fait signe.



Marie alors accueille, accepte, se remet toute entière à Dieu, avec joie. « Voici la servante du Seigneur ».

Elle ne subit pas la situation, elle la reçoit et accepte d’en être pleinement participante.



Ecouter, accueillir la bonne nouvelle, même inattendue, surprenante. Faire confiance. Demander le chemin qu’il s’agit de suivre. Et dans une grande paix, accepter et s’en remettre à Dieu.



Marie, accompagne-moi sur ce chemin toujours nouveau de la foi.

Aide-moi à accueillir Dieu dans ma vie. A accueillir sa parole. A prendre le chemin qu’il me propose, à le suivre avec confiance.