Lc 1, 26-38 - Père Antoine Tingba

Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Nous sommes le 8 décembre. Nous célébrons l’immaculée conception de la Vierge Marie. Un dogme, oui. Il s’agit d’une vérité de la foi. Immaculée conception, ça veut dire conçue sans péché.

Dans le récit de l’annonciation, l’ange dit à Marie : Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. D’abord salutation et paix à Marie. Puis, l’ange nous révèle que Marie est comblée de grâce. De manière permanente, Dieu est avec elle. Peut-on penser péché là où Dieu est présent de façon permanente ? Non.

Marie a pleinement le sens de Dieu. Même si la Vierge est créature comme nous, elle n’est cependant pas tout à fait comme nous. Entre nous et elle, l’Immaculée, il y a la distance créée par le péché originel et par nos péchés personnels dus à nos actes de désobéissance.

Marie est différente de nous. Elle n’a pas désobéi. Par conséquent, elle n’a pas recueilli le triste héritage du péché originel. Elle en est exemptée. Sa route vers Dieu ne connait pas d’obstacle. Elle n’a jamais dit non à Dieu. Elle ne s’est jamais opposée au plan de Dieu sur elle. Sa seule réponse, voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.

Cette réponse de Marie, nous pouvons nous en inspirer. Mettre en priorité la parole et la volonté de Dieu. Alors nous deviendrons semblables à Marie. Pour entrer, comme elle, dans une démarche d’obéissance filiale, et découvrir ainsi le bonheur d’un autre monde, sans péché.