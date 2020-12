Lc 1, 26-38 - Père Frédéric-Marie Lauroua

On l’aime cet évangile, tout en douceur en délicatesse et en intériorité. C’est l’histoire d’une rencontre intime, personnelle, qu’on ne confie qu’à ses enfants. L’histoire encore d’un commencement, d’un moment suspendu et plein de promesses. C’est le récit de Luc mais le témoignage que Marie lui a confié parce qu’elle est notre mère et que des enfants ont le droit de savoir l’histoire de leurs parents. L’histoire de leur rencontre, l’histoire de leur serment, l’histoire de notre origine, l’histoire de notre baptême. Nous sommes tous nés de ce Oui, nés dans ce Oui qui initiait la génération de la grâce dans le Oui d’une mère qui en était comblée. C’est peut-être la plus belle des paroles de cet évangile, celle de l’ange par laquelle il l’aborde : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi ». Je te salue et je te dis que je vois en toi, une source d’eau vive, car la grâce dont tu es emplie est à son comble et déborde. Je salue en toi celle qui est infiniment aimée et cette parole va bouleverser le cœur de Marie. Je salue en toi celle dont la grâce surabonde qui annonce déjà sa maternité, pas seulement celle du fils qu’elle va porter mais celle de l’Eglise et de chacun de nous. A Bernadette Marie dira à Lourdes son nom, et ce nom n’est il pas le même que celui que l’ange lui a donnée. Je suis l’Immaculée Conception ! Telle est la grâce à son comble. La petite Bernadette se répétera ses mots qu’elle ne comprenait pas sur le chemin vers la maison de l’abbé Peyramale pour ne pas l’oublier. Dans ces mots aucune vanité, aucune mise en avant ! Tout au contraire Marie en se nommant s’efface car elle se nomme par la grâce que Dieu lui a faite ! Quelle est son identité la plus précieuse, la plus profonde ? Celle qu’elle tient de Dieu, celle de son « drôle de baptême » à elle, qui a été baptisée, plongée dans la grâce, dès le premier instant de sa conception. Derrière ce nom, le don gratuit de Dieu. Comment te nommes-tu ? Je répondrai en chrétien, je n’ai d’autre nom que celui que Dieu m’a donné, le nom qui dit son amour infini pour moi et le don que je suis pour les autres et dont il me demande de ne jamais douter.