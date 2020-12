Lc 1, 39-45 - Père Richard Tardiff

Nous sommes témoins aujourd’hui de cette rencontre joyeuse entre la Vierge Marie et Elizabeth ! Deux mamans enceintes qui se préparent à l’arrivée de leurs enfants ! Chaque vie humaine est précieuse aux yeux du Seigneur dès le sein maternel. Chaque vie humaine est un cadeau. Il y a dans cette rencontre l’émerveillement devant le mystère de la vie humaine qui se tisse petit à petit à l’abris du regard de tous. Rien que cela suffirait pour justifier la joie qui s’exprime dans ce passage sauf qu’il ne s’agit pas seulement de deux enfants mais de deux missions divines qui se préparent aussi. Il y a la venue du Messie longuement promise au peuple d’Israël par l’intermédiaire des prophètes, Jésus le Fils de Dieu. Le Christ vient nous révéler le visage de Dieu le Père, son amour pour nous. Il vient pour nous enseigner le chemin de la vérité et de la justice. Il vient ultimement pour nous sauver de la mort et du péché. Il y a aussi l’arrivée aussi de son précurseur Jean le Baptiste qui préparera son chemin. Deux missions divines qui vont se réaliser grâce à la foi et le courage de ses deux femmes Marie et Elizabeth qui ont dit oui en accueillant en elle la vie ! Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ! Seigneur Jésus en ces jours de préparation pour ta nativité donne nous de participer à la foi et la joie de ses deux femmes de l’Evangile. Aide-nous à bien préparer ta venue dans nos cœurs et notre vie. Que nous puissions aussi trouver des moyens simples pour partager aussi la joie de ta venue avec ceux que nous allons rencontrer en ce temps de fête comme Marie a partagé avec Elizabeth cette bonne nouvelle de la venue du Christ.