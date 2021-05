Lc 1, 39-56 - Sylvain de Rességuier - "Une révolution"

Jésus, caché au creux du ventre de sa mère, déclenche une réaction en chaîne dont l’aboutissement sera pour nous la découverte du visage de Marie.

Pour que Marie prenne enfin la parole et dise ce qu’elle a sur le cœur, il faut ce grand détour d’intermédiaires : il faut la Joie de Jean le précurseur, premier en tout, il faut l’étonnement d’Elisabeth, informée par son fils, stupéfaite et ravie… alors seulement, Marie trouve les mots.

Devant l’annonce de l’ange, Marie était restée étonnamment silencieuse, sans la moindre manifestation de joie. En concluant l’échange par « qu’il me soit fait selon ta parole », elle exprimait son obéissance, résolue et détachée.

Ici, chez sa cousine, quelque chose semble s’ouvrir soudainement chez Marie, la digue cède sous la pression d’un torrent de Joie qui trouve enfin à se dire.

C’est dans la joie d’Élisabeth qu’elle mesure la sienne, elle prend la parole, et sa voix est puissante.

Les mots qui jaillissent alors, nous éloignent radicalement de l’image lisse et vaporeuse que nous avons si souvent de Marie. Il ne reste plus rien ici de la jeune fille à la tête penchée, au yeux baissés, muette et soumise, Vierge de plâtre et de sucre, immobile et douce jusqu’à la transparence.

Car c’est un cri de révolte, c’est une révolution, c’est le retournement de toutes les conventions du monde : « Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il renvoie les riches les mains vides... ». L’exaltation de son âme proclame un Dieu souverain qui renverse tout, l’exultation de son Esprit en Dieu dilate l’événement à l’échelle du monde et de l’Histoire.

Elle n’est que force, courage et assurance, son chant est un cri à la mesure des psaumes, son énergie fait basculer le monde, met tout en désordre pour annoncer un ordre nouveau.

Seigneur, libère-nous des fausses images qui nous aveuglent et nous empêchent de voir le vrai visage de Marie. Que cette visitation soit pour nous aussi révélation.