Lc 1, 46-56 - Père Richard Tardiff

Aujourd’hui c’est la Vierge Marie qui exprime sa joie ! Mon âme exalte le Seigneur ! C’est la joie de la venue du Christ dans ce monde ! La joie de pouvoir l’accueillir dans son sein comme sa maman ! La joie d’avoir fait l’objet de l’amour de Dieu sans aucun mérite autre que celui d’avoir été choisie gratuitement. Dieu choisi de se rendre présent dans ce monde à travers de cette famille d’humble condition, Marie et Joseph de Nazareth. Elle, mère au foyer. Lui, un charpentier dans un petit village insignifiant dans une infime parti de l’Empire qu’est la Palestine. Dieu veut se faire proche de nous. Il veut partager l’ordinaire de notre existence humaine sans la facilité ou le confort de la grandeur et du pouvoir. Il veut que nous nous approchions de lui sans crainte, sans peur grâce à sa simplicité.

Le magnificat, cette prière de Marie s’inspire des psaumes qu’elle connaissait et qu’elle priait au quotidien comme tous les juifs. Marie nous invite donc à faire nôtre les paroles des Saintes Ecritures pour nous aider à prier et à écouter le Seigneur dans nos cœurs. Laissons-nous toucher, convertir, modeler par la Parole de Dieu comme la Vierge Marie qui reprends les psaumes dans ce magnificat pour exprimer sa gratitude au Seigneur pour cette merveille qui s’est produit dans sa vie. Louons le Seigneur pour toutes les merveilles que nous pouvons trouver dans nos propres vies. La louange et la gratitude c’est une des meilleures manières de faire l’expérience de l’amour de Dieu pour nous. Seigneur Jésus vient habiter mon cœur. Que ta Parole puisse résonner en moi comme il a résonné dans le cœur de Marie. Je veux te louer et te bénir pour tout tes bienfaits à mon égard en faisant mien aujourd’hui ce Magnificat de Marie.