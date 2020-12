Lc 1, 5-25 - Père Frédéric-Marie Lauroua

Ce matin nous poursuivons notre voyage aux origines de l’incarnation en remontant un peu plus loin dans le temps pour rejoindre les origines du précurseur de Jésus, Jean dit le Baptiste. Jean précède Jésus dans la naissance comme il le précède dans la prédication pour le désigner et le révéler aux hommes, et lui aussi voit sa naissance précédée comme Jésus par une annonciation. C’est le projet de Dieu commençant à s’accomplir dans l’histoire que raconte ce passage de Luc. Un commencement si proche et si différent de l’annonce faite à Marie. Pour Marie la rencontre se fait comme naturellement, en douceur, comme si la présence de Dieu à travers l’ange lui était naturelle. Aucune crainte de sa présence mais le bouleversement de ses mots « je te salue comblée de grâce ! ». Non pas le bouleversement de la surprise, mais celui du cœur car les mots disent un amour débordant. Pour Zacharie au contraire c’est la surprise, et même l’effroi. On l’imagine comme pétrifié par l’apparition de l’ange debout « à droite de l’autel de l’encens ». Marie a perçu de suite l’ange par sa parole comme si sa présence était immédiatement pour elle une présence intérieure. Zacharie lui est surpris par sa vue car il le perçoit bien extérieur à lui. Peut-être parce que par habitude comme tout vieux prêtre ou vieux sacristain il fait parfois son service machinalement en oubliant que ses gestes s’adressent à Dieu et donc qu’il est en sa présence ! On comprend sa peur, mais en y réfléchissant quoi de plus naturel et de plus souhaitable que Dieu soit là au moment de la prière ? Passé le premier effroi la suite n’est pas plus glorieuse, à la bonne nouvelle de l’ange il ne saute pas de joie et n’exulte pas de reconnaissance. Non, au contraire, il se demande si c’est bien vrai tout cela ? L’ange ne plaisante pas, il rappelle son origine, qu’il se tient devant Dieu et que le manque de confiance du prêtre lui vaudra de ne plus pouvoir parler. La leçon est profonde, la foi conduit à la louange et la défiance au mutisme. Qui se ferme à la parole de Dieu finira par n’avoir plus rien à partager. Un monde sans confiance est un monde qui n’a plus rien à dire, plus rien à transmettre.