Lc 10, 21-24 - Jean-Claude Dupart, Fraternité séculière Ch. de Foucauld

Jésus exulte de joie et dit à son Père : « ce que tu as caché aux sages et aux savants tu l’as révélé aux tout-petits » .Il partage la joie des disciples qui ont vu des personnes délivrées du mal par des invocations au nom du Fils de Dieu. Les tout-petits se sont eux ces hommes de Galilée : ils ont fait confiance à ce que le Maitre de l’Impossible leur avait demandé. Ils ne seront pas parfaits les douze que Jésus choisira ; ils auront à reconnaître humblement leurs limites. Ils reconnaitront aussi que, sans l’aide de l’Esprit-Saint, ils ne pourront pas aller bien loin à la suite de Jésus. Les tout-petits ont un cœur humble. Cette posture d’humilité n’est pas à la mode aujourd’hui ; elle est souvent vu comme une faiblesse dans une société qui cherche à être maitre de tout, qui prétend tout savoir, qui n’a pas besoin de Dieu. La pandémie ne serait-elle pas une chance pour retrouver cette vertu profondément humaine ?

Aujourd’hui c’est la fête du Bienheureux Charles de Foucauld. Il était issu d’une classe sociale aisée. Devenu prêtre, l’Esprit Saint le poussera à vivre avec les plus délaissés, les plus démunis, les tout-petits, les Touareg de Tamanrasset, au Sahara. Il y restera 12 ans. Le jour où il sera dans l’humilité la plus vraie c’est celui où, isolé, il tombera malade du scorbut. Ce sont des femmes musulmanes qui le sauveront en lui donnant du lait. Lui qui était riche de savoir, apprends à recevoir de l’autre, même si les cultures, les religions sont différentes. Il découvre l’amitié vrais qui est réciprocités de dons.

Charles de Foucauld disait : « l’humilité doit embaumer notre vie ». Seigneur, donne-moi cette grâce d’être humble à ta manière.