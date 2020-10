Lc 10, 38-42 - Père Frédéric-Marie Lauroua

Marthe et Marie, deux visages familiers. Qui n’a pas été scandalisé par le désaveu de la première et l’apathie de la seconde. Comment Jésus peut-il faire l’éloge de la paresse et avoir des paroles si dures pour celle qui prend tout sur elle pour que ce repas se passe bien ? Bien entendu cette appréhension de la situation est partielle, mais si nous sommes honnêtes, un jour ou l’autre elle nous est venue à l’esprit. Ne méprisons jamais nos interprétations rapides, elles ont le mérite de nous inviter à aller plus loin car ce ne peut-être ce que Jésus enseigne. Mais alors de quoi s’agit-il ? Marthe a-t-elle tord de travailler et de servir ? Marie a-t-elle raison de n’en faire surtout rien ? Que reproche Jésus à Marthe ? Non pas de servir, mais de le faire de telle manière qu’il n’y a plus d’espace pour la parole et sa présence car il parle aussi à Marthe qui n’écoute pas. Ce n’est pas tant un reproche, qu’un appel, une invitation à faire les choses différemment. A ne plus courir pour finir une tâche en espérant avoir le temps d’une autre. Peut-être que Marthe est aussi contrariée parce qu’elle aimerait elle aussi, son service achevé, écouter le maître, approcher l’ami. L’absence d’aide de sa sœur lui pèse alors encore plus, comme si Marie, sans doute sa benjamine, accaparait Jésus et sa parole et ne voyait pas que sa sœur à cause de son inaction ne pourrait profiter de sa présence ! Où est l’erreur de Marthe, pas dans le zèle du service, mais dans la façon de le vivre comme une telle urgence, qu’elle s’en trouve coupée de la présence de Jésus et de l’écoute de son enseignement. Ici pas de jeu d’opposition, il ne s’agit pas d’abandonner le service pour une écoute contemplative inconsciente des nécessités de la vie pratique. Il s’agit sans doute de deux choses : apprendre à être conscient de ses priorités et l’exercice de l’amitié avec Jésus est la première, dans la lumière de laquelle il sera alors possible de donner sa place aux besoins de la vie de tous les jours ; apprendre à travailler avec qualité en étant 100% donné et le cœur 100% en cœur à cœur avec le Seigneur.