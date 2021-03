Lc 11, 14-23 - Françoise Brian

Nous avons du mal aujourd’hui avec les textes de l’Evangile qui nous parlent des démons. Cette discussion pour savoir si Jésus agit au nom de Dieu, « par le doigt de Dieu » comme dit le texte, ou au nom de Béelzéboul, le chef des démons, nous semble d’un autre âge. Que peut nous dire un tel texte dans le contexte d’aujourd’hui ? Nous faisons nous aussi l’expérience des multiples facettes de ce que nous appelons le mal, souffrance morale ou physique, catastrophes, méchanceté, guerres, injustices, et tout ce qu’entraine actuellement la pandémie mondiale. Les contemporains de Jésus considéraient que tout cela était l’œuvre de puissances maléfiques qu’ils appelaient démons. Les maladies elles-mêmes, et particulièrement les maladies mentales leur étaient attribuées. Lorsque le texte nous dit que Jésus expulse les démons, il se sert de la terminologie de son temps, mais il veut signifier par là que Jésus, envoyé par Dieu même, est vainqueur de toutes les puissances mauvaises qui habitent l’humanité. En montrant ce pouvoir, Jésus paradoxalement déchaîne contre lui la suspicion, le doute sur ce qu’il est véritablement. La foule spontanément est dans l’admiration, mais certains diffusent la suspicion, peut-être ont-ils peur que le pouvoir du bien opéré par Jésus nuise à leur propre pouvoir sur le peuple. Jésus essaie de les débusquer de leur duplicité : de quel côté sont-ils ? de celui qui fait du bien et guérit ? alors pourquoi jeter le doute sinon pour quelque motif inavouable. « Qui ne rassemble pas avec moi disperse ». Jésus dénonce les fauteurs de division. Il n’y a pas de troisième voie : ou on est avec lui pour sauver ceux qui sont la proie des forces mauvaises, ou on est contre lui et donc complice de ce qui asservit les hommes. A qui faisons-nous confiance ? au Christ venu sauver le monde, à ceux qui vivent de l’Esprit d’amour, de quelque chapelle qu’ils soient, ou à nos petits arrangements ? Mais si nous suivons le Christ, il faudra aller jusqu’au bout : jusqu’au don de nous-mêmes. « Celui qui ne prend pas sa croix à ma suite ne peut être mon disciple ». La victoire sur le mal est à ce prix…