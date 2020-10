Lc 11, 15-26 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« C’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les démons ! ». Cette affirmation veut jeter le trouble alors même qu’à l’évidence Jésus semble libérer d’une parole des personnes troublées, mises hors d’elles-mêmes par une inspiration qui n’est pas la leur et qui inquiète. Dans le passage parallèle de l’évangile de Saint Matthieu, Jésus finit par qualifier de péché contre l’Esprit cette façon de mentir en mettant le soupçon sur les actes bons suscités par l’amour de Dieu ! On peut tout pardonner aux hommes mais pas de chercher à détruire volontairement dans le cœur des hommes la confiance en Dieu ! La leçon de Jésus comme toujours par parabole est d’amener ceux qui affirment cela à reconnaître eux-mêmes que leur accusation ne tient pas debout. Seul le Bien chasse le mal et seul le doigt de Dieu a la puissance de le défier, ce mal initial, qui s’est répandu dans les âmes désormais soumises à ces mauvaises influences. Les libérations que Jésus obtient sont le signe que Dieu est avec lui mais plus encore que désormais Dieu reprend ses droits, le monde n’est plus sous le règne de l’esprit de défiance et d’orgueil. La fin de la parabole est encore plus édifiante. Jésus s’adresse à ceux sans doute qui mentent en conscience. Car ce sont eux ces hommes de son peuple pourtant qui par l’action de Dieu se sont vus libérés de l’esclavage de croyances qui faisaient d’eux les esclaves du destin et des dieux. Dieu leur a rendu l’espérance d’une histoire à écrire avec lui, une histoire sainte ! Mais en refusant de se laisser guider plus loin, au-delà de leurs intérêts immédiats, ils ont laissé la maison vide sans Dieu à aimer et sont alors tentés de n’aimer qu’eux-mêmes et de rejeter celui-là même qui leur a rendu la liberté. Etonnement l’athéisme, la négation de Dieu pour lui préférer sa propre réalisation et sa liberté, ne naît que chez l’homme libre d’être lui-même, chez l’homme auquel Dieu a donné cette force et cette liberté : Adam dans le jardin, les hommes qui seront ensuite libérés de la pensée magique et de la destinée par la révélation et la grâce divine. C’est la grandeur de Dieu de ne pas hésiter à nous libérés de nos peurs, à nous restituer notre dignité, au risque de notre athéisme. »