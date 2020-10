Lc 11, 5-13 - Père Frédéric-Marie Lauroua

La parabole est déroutante, nous sommes d’abord l’ami importun qui au cœur de la nuit frappe à la porte et ne craint pas de réveiller la maisonnée pour rassasier un ami voyageur tout aussi importun que nous. L’ami interpellé nous envoie sur les roses « Je ne puis me lever pour te donner quelque chose ! ». L’affaire est entendue, nous tournons les talons, mais Jésus nous rassure, il finira par ouvrir, non par amitié, mais sans doute si on insiste, ceci malgré le premier refus ! Quelle est l’analogie ? Cet ami est-il Dieu qui nous invite à insister ? Pourtant Jésus enseigne ailleurs que dans la prière on ne doit pas se répéter comme si à force de répétition Dieu finissait par nous exaucer sans doute lasser soudain par nos plaintes ? Peut-être doit-on ouvrir l’horizon de la leçon dont le cœur se tient dans deux versets : « Demandez on vous donnera, cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe on ouvrira ». Formidable invitation à ne jamais baisser les bras, à y croire toujours et encore, à nous souvenir de la parole de l’ange qui résonnait hier dans le récit de Luc « rien n’est impossible à Dieu ! ». Douter que Dieu existe reste toujours possible, mais comme chrétien douter que le projet de Dieu s’accomplisse un jour n’est pas permis ! Cette parole du Christ doit-être pour chacun de nous un aiguillon permanent lorsque l’échec, l’attente qui se prolonge, nous font douter que tout cela finisse bien ou s’accomplisse. Ne doutons jamais dans nos vies, il n’y a pas de porte fermée qui ne s’ouvre un jour, de demande qui ne soit comblée, de quête qui ne trouve son terme. Ces mots sont les mots de l’Espérance théologale. Ne trouvent-elle pas un écho dans ce dicton : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». On ne doit pas douter de l’accomplissement du dessein de Dieu. De ce fait quand bien même ce que l’on tente a peu de chances d’aboutir, si cela vise l’amour vrai, il a sa raison d’être. Quand bien même ce que l’on tente finit par échouer, si c’est porté dans l’amour, ne cessons pas d’essayer car même dans l’échec , l’essai sera fécond.