Lc 12, 35-38 - Jean-Claude Dupart

«Restez en tenue de service » .Le ton est direct, vigoureux : « restez avec votre ceinture autour des reins et votre lampe allumée ».Pour Jésus veiller ce n’être pas être somnolent ; c’est la veille d’un papa, d’une maman qui demeurent auprès de leur enfant malade, attentif au moindre geste, prêts à donner de leur temps. La suite de cette interpellation de Jésus est surprenante. Voilà que le maitre prends la tenue de service, prends la place des serviteurs et se met à les servir !bien sur Jésus annonce son dernier repas avec ses disciples qu’il fera le Jeudi Saint. Ce jour là Jésus lave les pieds de tous ses disciples même ceux de Pierre qui va le renié, même ceux de Judas qui va le trahir. Il s’est mis au service de son Père, jusqu’u bout de son Amour : « que ta volonté soit faite » .Il s’est mis au service de ses frères en les aimant jusqu’au bout, de leur lâcheté, de leur péché. Jésus dira à ses disciples et nous dit : vous aussi vous aurez à vous laver les pieds mutuellement. Mettez vous au service les uns les autres : cette posture de service dans le respect de l’autre, dans la gratuité est fondamentale dans la vie du baptisé. Si l’Eglise n’est pas servante du Père dans la prière, si elle n’est pas servante de tout l’homme et de tous les hommes, si elle ne se met pas au service de la Création pour la sauvegarde de la Terre, peut-elle s’appeler Eglise du Christ Serviteur ?