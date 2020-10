Lc 12, 39-48 - Jean-Claude Dupart

« Tenez-vous prêts » Jésus nous invite à être non pas sur le qui vive mais à rester dans une attitude de vigilance, d’éveil, nous préparant en vue de notre rencontre final avec le Seigneur dan l’Espérance à entrer dans la plénitude de l’Amour divin. Cette rencontre avec Jésus nous la faisons aussi au quotidien dans nos échanges avec les personnes. « Voir Jésus en tout homme » disait Charles de Foucauld : tout homme est image de Dieu à sa ressemblance. Un appel à accueillir l’autre en étant prêt à faire de cette rencontre un temps de bienveillance, d’empathie. Nous tenir prêts pour l’accueil du fis de l’Homme, n’est ce pas aussi être prêt à rendre compte de notre Foi, de notre Espérance. Pour cette année pastorale Mgr James nous invite à enraciner notre foi en Christ. Nous vivons une période de tempête sanitaire, sociale : lorsque des vents violents traversent une forêt seuls les arbres enracinés restent debout. Cette année nous voilà appelés à fortifier notre Foi en revisitant les fondamentaux de la Foi chrétienne. Il s’agira aussi de mettre davantage en pratique la foi reçue du Seigneur : une Foi chrétienne sans exercice de la charité est une foi tronquée, qui ne tient pas : « à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup ». Nous aurons à rendre grâce de ce que nous avons déjà reçu du Seigneur notamment par le baptême. Puissions-nous dire : c’est une chance d’être chrétiens en temps de tempête !