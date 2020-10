Lc 13, 1-9 - Jean-Claude Dupart

En parlant à Jésus de la chute de la tour de Siloé qui avait fait des victimes, son entourage attendait qu’il fasse le procès des constructeurs voire des victimes. Pour Jésus il n’y a pas de lien entre le malheur qui existe et le péché. A propos d’un enfant né aveugle et handicapé il dira ; « ni lui ni ses parents n’ont péché parce que l’enfant est né aveugle. Finalement ce sont ceux qui posaient des questions sur les responsables de ce drame qui sont interpelés par Jésus. : « ces victimes de cet accident étaient-elles plus coupables que tous les habitants de Jérusalem ? Si vous ne vous convertissez pas vous périrez tous de même. Interpellation dure, exigeante qui nous concerne ; il s’agit de changer notre regard sur Dieu. Dieu est le contraire du mal, Révélé par Jésus Christ il n’est qu’Amour et Vérité … il s’agit aussi de changer le regard sur notre prochain : Seigneur délivre moi des accusations infondées, des paroles blessantes, de la calomnie. De ce mal qui ne tient que de ma complicité. Aide-moi à fuir ce qui me démolit.