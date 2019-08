Lc 14, 1.7-14 Catherine Ploquin et Aude Honegger

Ecoutons l’invitation que nous fait Jésus aujourd’hui



« Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la première place »

Invitation à l’humilité, à être à la juste place.



Je peux me demander :

Quand est ce que j’essaie d’être à la première place ? que j’essaie de briller, d’avoir les meilleures choses ? Qu’en est-ce que j’essaie de me mettre en valeur ? d’avoir des titres, des honneurs ?

Quand est ce que je me sens supérieur aux autres, ayant droit à mieux que les autres ….

Je peux regarder tous les lieux de vie, et me poser ces questions.



Jésus poursuit :

« Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n’invite pas tes amis, ni tes frères invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ».

Invitation à l’ouverture aux autres, à ceux qui sont différents de moi, et particulièrement aux petits, à ceux qui ont besoin.



Je peux me demander :

Quelles sont les personnes que j’accueille ? Quelles personnes j’exclue ? Quand est ce que je fais preuve de discrimination, ou tout simplement d’indifférence ? Qu’est-ce que je recherche quand j’invite quelqu’un ?



Seigneur, je reçois ta parole aujourd’hui.

« Sois à ta juste place » « Invite gratuitement et tu seras heureux »

Seigneur, viens m’aider à combattre toutes mes formes d’orgueil.

Fais-moi connaitre mes pauvretés, pour que je ne m’estime pas supérieur aux autres.

Donne-moi de savoir accueillir l’autre, gratuitement, sans attendre rien en retour.

Que nos églises, nos assemblées soient accueillantes à l’autre, même quand il ne pense pas comme nous, même quand il nous dérange.



Comme l’écrit Bernanos dans le Journal d’un curé de campagne

« Donne moi la grâce des grâces de m’aimer humblement moi-même, comme n’importe quel membre souffrant du Corps du Christ ».