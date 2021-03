Lc 15, 1-3.11-32 - Père Antoine Galy

Eh oui ! Il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux ! Bonne nouvelle pour nous, car à nous aussi il fait bon accueil, à moins que nous ne soyons du côté de ces bien-pensants qui lui reprochent ses fréquentations quelque peu douteuses Et Jésus en profite pour leur dire cette parabole où il voudrait leur faire découvrir la miséricorde du Père.

Celui ci laisse partir son jeune fils. A lui de vivre sa liberté d'homme comme il l'entend. Libre à lui de se tromper, de se fourvoyer ; il n'y a rien à dire. Et c'est lorsqu'il reviendra, meurtri, penaud, contrit, qu'il découvrira ce qu'il en est de l'amour de son père. Celui ci le voit venir de loin. C'est parce qu’il le guettait. Vous savez, comme on guette le retour de quelqu'un que l'on aime, tout entier tendu, en attente de lui. Je pense à l'attente anxieuse d'un père ou d'une mère quand leur jeune fille n'est toujours pas rentrée alors que la nuit est bien avancée. Attente de l'autre, attente anxieuse, attente amoureuse. Et accueil joyeux, heureux, lors du retour. Le Père le voit venir de loin parce qu’il le guettait, l'espérait. Et il peut enfin se jeter à son cou.

Sans doute est-ce cela la miséricorde. Non point reproches faits à cause de nos errance et de notre péché, des distances prises, mais joie du retour même s'il n'est pas pour de bonnes raisons. Joie de se savoir encore fils, et non pas serviteur, joie et bonheur du Père de tenir son enfant dans ses bras. Mais il lui faut avoir souffert pour aimer ainsi. « Il faut misère pour avoir cœur » écrivait le P. Baudiquey en commentant cet évangile illustré par Rembrandt.