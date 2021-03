Lc 16, 19-31 - Père Antoine Galy

L'évangile ne nous dit pas que cet homme riche est mauvais, mais que, heureux de ses vêtements somptueux et de ses festins, il ne voit pas Lazare à sa porte. Seuls les chiens viennent s'occuper de lui. D'entrée de jeu il nous faut bien nous situer. Dans nos sociétés où les malheureux ne manquent pas, qui voyons-nous et qui ne voyons-nous pas ? A qui sommes nous attentifs ou indifférents ? Notre sens d'une fraternité très concrète est donc interrogé. Ce que nous disions hier sur le sens du véritable service trouve ici son application.

Jésus ne cherche pas à culpabiliser ses auditeurs, les pharisiens, ni ses disciples d'ailleurs, ou nous. Il leur dit simplement qu'il y a des choix à faire et des décisions à prendre. Il y a des abîmes que, pas plus que Lazare, nous ne pourrons franchir. Pas de demi mesure entre tout – et les pharisiens ont tout – et rien – et le pauvre n'est rien et n'a rien. L'achèvement de la vie de Lazare se fait dans le non sens. Et même la résurrection des morts d'un homme ne servirait pas aux vivants à se convertir. Jésus en sera la preuve.

Cet évangile peut nous paraître bien rude. C'est qu'il contient un appel très fort de Jésus. En dehors d'une authentique fraternité, d'une véritable attention à l'autre qui est dans la misère – et les formes de la misère sont multiples - il n'y a pas d'homme véritable. Même ressuscité d'entre les morts le Christ lui-même demande encore à être accueilli. Pour qu'il le soit la seule exigence c'est que nos vies soient fraternelles.