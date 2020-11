Lc 16, 9-15 - Père Antoine Tingba

Parfois, notre culture consumériste rend difficile l’accès aux textes des évangiles qui nous parlent de l’argent et surtout du danger qu’il y a de s’en faire esclave. Nous appartenons à une société capitaliste. La crise sanitaire que nous traversons en ce moment soulève beaucoup de questions liées à l’économie. Toutes ces questions ont un rapport direct ou indirect à l’argent.

Ce n’est donc pas une réflexion sur les biens matériels ou sur l’argent qui nous permettra d’accéder au message que l’évangile du jour veut délivrer pour nous. Et pourtant, Jésus est clair. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent.

Au-delà de l’éloge fait au gérant qui s’est montré habile, et l’invitation faite aux fils de lumière de se comporter en hommes avisés, aujourd’hui Jésus revient à la charge : Dieu connaît vos cœurs ; en effet, ce qui est prestigieux pour les gens est une chose abominable aux yeux de Dieu.

Le choix est difficile entre ce qui est prestigieux aux yeux des hommes et ce qui l’est aux yeux de Dieu. Ce n’est jamais gagné à l’avance. Le vœu de pauvreté, c’est pour les moines, les religieux et les religieuses. Il serait abominable de l’évoquer dans certains milieux.

En nous se déchaîne toujours cette envie d’acquérir et de posséder plus. C’est bien d’un conflit qu’il s’agit : on ne peut servir Dieu et l’argent.

Nous sommes citoyens des deux mondes et cette position est rarement confortable puisqu’on ne peut servir à la fois l’un et l’autre.

Seigneur, vous avez raison : aucun domestique ne peut servir deux maîtres : il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. La partie est cependant inégale : si l’amour de l’argent implique la haine de Dieu, l’amitié de Dieu n’implique pas la haine de l’argent, mais seulement son mépris. Seigneur, aide-nous à adopter un comportement juste.