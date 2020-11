Lc 17,11-19 - Françoise Brian

Les samaritains ont décidément une place particulière dans l’Evangile : la samaritaine de l’évangile de Jean, le bon samaritain de la parabole et ici ce lépreux samaritain guéri avec neuf autres, qui est le seul à revenir sur ses pas pour remercier Jésus, et Dieu à travers lui.

La première leçon de ce récit est donc que ceux que les juifs regardent comme des étrangers et des hérétiques sont plus près du Royaume de Dieu qu’eux-mêmes, qui s’imaginent tout savoir sur Dieu, mais ne savent pas le reconnaître quand il se manifeste à travers un signe miraculeux accompli par Jésus. Méfions-nous des idées que nous avons sur Dieu ! Elles risquent de nous faire passer à côté des signes de sa présence. Mais il y a un second enseignement dans cet épisode : quand le samaritain est-il sauvé ?quand Jésus lui dit-il « ta foi t’a sauvé » ? Non pas quand il est guéri, mais quand il manifeste sa foi en venant rendre grâces. La guérison de la lèpre n’est qu’un signe du salut, mais le salut lui-même est dans la relation authentique à Dieu. Les autres hommes guéris qui n’ont pas rendu grâces ne sont pas entrés dans cette relation ; ils en sont restés à l’obligation rituelle : allez vous montrer aux prêtres ; ils n’ont pas compris que par ce geste de miséricorde, Dieu sollicitait leur amour, et que cette démarche de gratitude était infiniment plus importante que de respecter le règlement !

Seigneur délivre-nous du formalisme religieux. Fais que toute notre attitude envers toi soit dictée par la reconnaissance de tes dons, reçus sans mérite de notre part. Fais- nous entrer ainsi dans la gratuité de l’amour.