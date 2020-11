Lc 17, 20-25 - Françoise Brian

Quand le Royaume viendra-t-il ? Cette question posée par des pharisiens à Jésus rejoint une préoccupation que nous avons tous : avoir la maîtrise de l’avenir, et savoir reconnaître les signes de ce qui va survenir. Mais Jésus déçoit cette attente, cette demande de sécurité, cette volonté illusoire de contrôler ce qui nous échappe. Car le Royaume qui s’inaugure en Jésus n’est pas de l’ordre des phénomènes observables. Tous ceux qui prétendent en saisir la venue sont de faux prophètes, des gourous qu’il faut se garder de suivre. Car le Royaume n’est pas un phénomène extérieur, il est « au milieu de nous » et même en chacun de nous. Il est une présence qui envahit le cœur de chaque croyant et qui nous rejoint dans les communautés fraternelles que nous essayons de former. Nous sommes actuellement la proie de crises multiples qui nous angoissent et semblent nous boucher l’avenir : crise sanitaire, crise du terrorisme, crise économique et sociale, et nous cherchons la lumière, nous désespérant parfois de l’apparent silence de Dieu. Mais le Christ nous dit : Ne cherchez pas Dieu et son Royaume en dehors de vous-mêmes, en dehors de la foi que vous partagez avec les autres croyants. Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde : le Royaume est déjà là, et un jour nous en vivrons la plénitude, mais nul ne sait quand ni comment. Rien ne sert de l’imaginer, car de même qu’il ne peut être observé, il dépasse toute imagination. Ne crains rien, crois seulement ! dit Jésus au chef de la synagogue dont la fille semble morte. Comme il en a été pour Jésus lui-même, l’épreuve ne nous est pas épargnée, mais l’avenir appartient au Dieu d’amour : tenons allumée en nous la lampe de la foi et de l’espérance !