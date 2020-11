Lc 17, 26-37 - Françoise Brian

Jésus évoque ici la fin des temps, comme une sorte d’immense et incompréhensible catastrophe. Ce qu’il décrit de l’humanité lorsque ces évènements surviendront, c’est son insouciance : on mange, on boit, on se marie, on achète, on vend, on plante, on bâtit, comme si la perpétuité de l’existence nous était assurée. C’est aussi une sorte d’inégalité des traitements : l’un est pris, l’autre laissé, et on ne sait pas pourquoi. Comment ne pas penser à ce que nous vivons avec la crise imprévisible du Covid ? Certains revendiquent d’avoir le droit de poursuivre la vie insouciante et trépidante d’avant et celui qui en est atteint n’a été souvent ni plus ni moins prudent qu’un autre. Certes, nous ne sommes pas à la fin du monde, mais nous vivons quelque chose qui nous est tombé dessus sans prévenir et contre laquelle nous ne possédons pas encore de remède. Il en est de même aussi pour les victimes innocentes du terrorisme. Comment l’évangile répond-il aux questions de notre époque désarçonnée ? Il nous dit que l’homme n’est pas aux commandes de sa destinée et que l’imprévisible peut toujours surgir. C’est une leçon d’humilité, mais aussi un appel à la vigilance intérieure : conscients de notre fragilité, gardons le regard fixé sur ce qui donne sens à notre vie au lieu de nous étourdir dans l’illusoire : cet essentiel, c’est l’amour que nous avons reçu de Dieu et que nous avons à vivre entre nous. Aussi restons dans l’espérance : de même que, par le Christ, la fin des temps est l’accès de l’humanité à la vie divine, à travers les signes de mort, la résurrection nous est promise. Restons aussi dans la pratique active de l’amour de tous nos frères en humanité. Restons à l’appel de notre évêque, enracinés dans le Christ et, quelles que soient les épreuves, nous vivrons !