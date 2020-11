Lc 17, 7-10 - Françoise Brian

Cette parabole intervient dans le texte de Matthieu après toute une série d’autres paraboles mettant en scène les rapports entre maître et serviteurs pour faire comprendre le rapport entre les hommes et Dieu. Et comme les autres elle nous déconcerte, elle est même faite pour ça… Notre réaction spontanée est de penser que tout de même ce maître est bien ingrat et qu’au lieu de donner en exemple ce type de relation, Jésus ferait mieux d’appeler à plus d’égalité sociale ! Mais nous faisons fausse route : ce n’est pas de morale sociale qu’il est question ici, ce n’est même pas de morale du tout, c’est de vie spirituelle, c’est de notre attitude intérieure vis-à-vis du Père, dont nous recevons tout. Le message de Jésus ici est un appel à l’humilité, à la pauvreté du cœur : accepter de tout recevoir de Dieu, et rendre grâces pour ses dons, bien avant de penser à nos propres mérites. Tout au long de sa vie humaine, Jésus lui-même a gardé cette attitude : tout recevoir du Père et tout donner par amour. Etre totalement disponible à la volonté de Dieu, même lorsqu’elle devient incompréhensible : Père si tu le veux, éloigne de moi cette coupe,… mais que se fasse non pas ma volonté, mais la tienne ! c’est en cela que nous devons accepter d’être de simples serviteurs, c’est-à-dire accepter de ne pas être aux commandes, et laisser Dieu agir, à travers nous s’il le souhaite, ou par d’autres moyens. Mais un autre sens se fait jour si nous regardons dans le second livre de Samuel l’emploi de l’adjectif traduit ici par « simple », et parfois par « inutile » : David danse de joie devant l’arche d’alliance et la fille de Saül le méprise en le qualifiant d’inutile. Nous percevons alors que ce mot dit non seulement l’humilité face à Dieu mais la gratuité et la joie simple de servir par amour.