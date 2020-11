Lc 18, 1-8 - Françoise Brian

Jésus nous adresse aujourd’hui un appel pressant à prier sans nous décourager. Il le fait à travers une petite histoire qui a pour but de nous débusquer de nos idées toutes faites. Ce juge dépourvu de justice est l’image inversée de la bonté de Dieu. Il rend justice à la veuve par intérêt personnel, pour se débarrasser d’elle et pouvoir dormir tranquille. Dieu au contraire écoute non prières par amour gratuit, sans rien attendre d’autre que la confiance que nous mettons en lui. Pourquoi alors faisons-nous souvent l’expérience amère que Dieu n’exauce pas nos prières ? Peut-être parce que nous nous faisons une fausse image de lui, en l’imaginant comme un vieux père Noël dispensateur des cadeaux dont nous avons rêvé. Saint Paul le dit : nous ne savons pas prier comme il faut. La vraie prière est celle que l’Esprit-Saint lui-même met sur nos lèvres et celle-là est toujours exaucée, car elle nous transforme intérieurement, en mettant dans nos cœurs le désir même qui habite le cœur de Dieu. Le Notre Père enseigné par Jésus est le modèle de cette vraie prière : elle demande à Dieu de nous ajuster à sa volonté, et elle réalise en nous cet ajustement. A cette efficacité de la prière, il y a une seule condition : c’est que la foi nous habite, et mette en nous la certitude que le Dieu d’amour ne peut vouloir pour nous que ce qui est bon. Mais Jésus nous adresse avec tristesse cette question : le Fils de l’homme quand il viendra trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et voilà que nous découvrons que c’est à nous d’exaucer la prière de Dieu…