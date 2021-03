Lc 18, 9-14 - Françoise Brian

Selon une pédagogie maintes fois mise en œuvre, Jésus prend le détour d’une parabole pour nous faire prendre conscience des dangers qui menacent notre vie spirituelle, notre rapport à Dieu et aux autres. Ne voyons donc pas deux personnes réelles derrière les figures du pharisien et du publicain ; ce sont deux archétypes, dont l’opposition est ici volontairement exagérée. Aucune nuance dans ces deux portraits, mais l’exagération des traits nous permet de mieux prendre conscience des risques que nous fait courir le contentement de soi, la bonne conscience, l’impression d’être en règle avec Dieu. Tout oppose ces deux figures emblématiques, jusqu’à leur posture physique : l’un se tient débout, sans doute bien en vue dans le Temple, l’autre a la tête baissée, n’ose lever le regard. Il ne se félicite pas de ce qu’il est, de ce qu’il fait, mais reconnaît sa faiblesse, son péché. Ils ne mentent ni l’un ni l’autre : le pharisien est certes un homme de bien, et respecte les prescriptions de la loi. Le publicain est un pécheur aux yeux de tous : collecteur d’impôts au service de l’occupant, il est un collaborateur et souvent même un voleur, détournant à son profit une partie de l’argent perçu. Pourquoi donc est-ce celui-ci qui devient juste ? D’abord parce qu’il ne cherche pas à se comparer, contrairement au pharisien plein de mépris pour les autres, ensuite parce qu’il a conscience de son péché, de la distance qui le sépare de Dieu. Or si respectable qu’on soit, qui peut prétendre être juste devant Dieu ? Seul Dieu peut rendre juste celui qui vient humblement vers lui, en reconnaissant à quel point il est loin de l’amour infini de Dieu. Se croire juste c’est précisément le plus grand risque intérieur ; le péché d’orgueil qui par excellence nous éloigne de Dieu. Accepter de tout recevoir de lui, et en premier lieu notre justification, notre ajustement à sa volonté, telle est la seule attitude possible du croyant. Revenir vers lui sans cesse, car sans cesse nous nous en écartons en comptant sur nos propres forces. C’est précisément la tâche de notre Carême.