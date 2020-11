Lc 19, 1-10 - Catherine Ploquin

« Zachée descends vite. Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »

Prenons le temps de nous arrêter sur chaque mot de cette phrase, cette phrase qui va tout faire basculer dans la vie de Zachée. Sept mots pleins de force, de sens, de lumière.





Zachée. Jésus tu m’appelles moi aussi par mon nom. J’existe pour toi. Tu me connais. Tu m’appelles personnellement.



Descends. J’ai à bouger, à descendre. A sortir de mes attitudes de spectateur, de réserves, pour venir à toi, au milieu des autres. Dans ce monde. Les pieds sur terre, pour te rencontrer.



Vite. Aujourd’hui. Notion d’urgence. C’est maintenant, c’est tout de suite. L’Amour n’attend pas.



Il faut. Nécessité absolue. Jésus a besoin de cette rencontre. Il faut. Jésus tu veux rencontrer tout homme, me rencontrer.



Que j’aille demeurer : demande de durer. Jésus s’invite non simplement à passer, mais à rester chez moi, à y demeurer.



Dans ta maison. Lieu incroyable. Jésus vient chez moi, tel(le) que je suis, comme je suis, là où j’en suis.



Le prénom, descendre, l’urgence, la nécessité, la durée, le lieu ;

Ces mots expriment le désir de Jésus pour Zachée, pour nous.



Oui, cette phrase, nous pouvons l’entendre pour nous aujourd’hui.

« Zachée descends vite. Aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »

Seigneur donne-moi d’entendre cette invitation que tu m’adresses aujourd’hui.

Donne-moi de me laisser rencontrer par toi, tel que je suis.

Donne-moi de te recevoir chez moi.

Là est le salut. Là est la joie.