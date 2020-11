Lc 19, 11-28 - Catherine Ploquin

Le premier des serviteurs se présenta : « Seigneur la somme que tu m’avais remise a été multipliée par dix. »



Confiance dans le maître. Fidélité en de petites choses.

Une responsabilité, petite, reçue et vécue dans le quotidien. Et le serviteur se voit alors confier des responsabilités bien plus grandes, l’autorité sur dix villes. Mais que ce soit la pièce, ou les dix villes, tout est donné, tout est reçu.



Le dernier vint lui dire : « Voici la somme, je l’ai gardée, j’avais peur de toi, tu es un homme exigeant, tu retires ce que tu n’as pas mis en dépôt »



Relation faussée, basée sur la crainte, la peur, la méfiance, le calcul. Sur une fausse image d’un maître exigeant, maître qui lui a pourtant donné une pièce, qui l’a laissé libre, qui lui a fait confiance.



Je peux me demander : comment cette parole éclaire ma relation avec Dieu ? comment je me situe envers lui ?

Est-ce que je reconnais un Dieu qui me donne ?

Est-ce que je compare ce que j’ai, par rapport à ce qu’ont les autres ?

Quand ai-je peur de lui ? En quoi, est ce que je le trouve exigeant ?



Je peux regarder ce que j’ai reçu, reconnaitre ce qui m’est confié.

Mes aptitudes corporelles, affectives, intellectuelles, spirituelles, …



Qu’est-ce que j’en fait ?

Je peux regarder ce qui a fructifié.

Mais aussi ce que je garde, que je mets de côté. Comment, et peut être plus particulièrement en cette période troublée, je me renferme sur moi, sur ce que j’ai acquis, sur les relations que j’ai. Au lieu de me risquer à aller de l’avant.



Donne-moi Seigneur d’avoir confiance en toi, simplement. Particulièrement en cette période d’incertitudes, de peur, de confinement ….

Donne-moi d’être fidèle dans les petites choses de ma vie.

De savoir reconnaître ce que tu me donnes et de le faire fructifier, de partager, de donner à mon tour.