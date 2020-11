Lc 19, 41-44 - Catherine Ploquin

Jésus arrive en vue de Jérusalem. Il s’arrête et contemple la ville. La ville est là étendue sous ses pieds. Prenons le temps de voir le regard que Jésus porte sur cette ville qu’il aime et qui ne l’a pas reconnu.

Un regard de compassion. Il pleure.

Jésus pleure en pensant à la destruction de Jérusalem

Jésus homme partageant la douleur de ses frères.

Jésus venu sauver ce qui était perdu, pleure sur ces cœurs fermés qui ont refusé son message de paix.

Nous pouvons nous laisser toucher par les sentiments de Jésus devant cette incompréhension et le rejet de sa personne.



Jésus a essayé de convertir Jérusalem mais cette ville dans son ensemble lui a résisté, et le refuse. Dans quelques jours il sera jugé, puis condamné, puis exécuté.



Ecoutons Jésus :

« Si tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. »

Jésus apporte la joie, la paix aux hommes. Et pourtant il va être crucifié dans quelques jours.



« Tu n’as pas reconnu le moment où Dieu te visitait »

Et si aujourd’hui ces paroles s’adressaient à moi ?



Reconnaitre dans ce temps troublé, rempli de peurs, de violences, d’inquiétude, oui, reconnaitre au milieu de tout cela, ce qui apporte la paix, entendre les messages d’espérance, ouvrir son cœur à Dieu qui nous visite.



Seigneur, donne-nous de reconnaître ta visite dans le quotidien de nos vies.

Donne-nous de t’entendre, de comprendre ton message, ton message de paix.

Donne-nous de regarder le monde comme toi, avec compassion.

Aide-nous à devenir davantage artisan de paix là où nous sommes ;



Nous te confions aussi Seigneur, tous les hommes qui vivent dans ce pays où tu as vécu, sur cette terre que tu as aimée. Aide-les à faire la paix.