Lc 19, 45-48 - Catherine Ploquin

Hier, nous avons pu voir Jésus pleurer aux portes de Jérusalem. Pleurer face à la résistance, l’incompréhension, le rejet.



Il est maintenant entré dans la ville, il entre dans le temple. Il regarde le spectacle affligeant du trafic des marchands. Et il se met à les expulser.

Quelle véhémence dans ses propos. « Vous en avez fait une caverne de bandits ! »

Pourquoi Jésus réagit –t-il si fort ?



Il fallait pourtant bien des animaux pour faire des sacrifices. Il fallait bien des marchands pour fournir aux fidèles ce qu’ils doivent offrir.

Mais peu à peu, le culte de l’argent s’est installé et a remplacé insidieusement le culte de Dieu.

L’homme a perverti sa relation à Dieu en une relation donnant-donnant, une relation où tout s’achète, alors que tout est don. On n’achète pas Dieu.

Et Jésus réagit violemment à cela.

Il invite à une autre relation avec son Père. Il m’invite à une autre relation.



Le vrai culte, ce ne sont pas les sacrifices, les marchandages.

Le vrai culte, c’est l’écoute de sa parole.

« Ma maison sera une maison de prière. »



Et après avoir chassé les marchands, Jésus enseigne chaque jour dans le temple.

« Le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l’écoutait »



Seigneur donne-moi d’être ce peuple suspendu à tes lèvres et qui t’écoute …. Plutôt que d’être au milieu des marchands.

Que je sache accueillir ta parole, même si elle doit me déranger.

Aide-moi à être dans une relation vraie avec toi, une relation de confiance et non une relation de marchandage.



Aide-nous à faire de nos lieux d’église des maisons de prière où chacun peut venir t’écouter, te rencontrer, simplement.