Lc 2, 22-40 - Catherine Ploquin

Lc 2, 22-40

Laissons-nous toucher aujourd’hui par l’attitude de Joseph et Marie, Syméon, Anne.



Les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi

Ils obéissent à la Loi, ils accomplissent les actions rituelles, fidèlement. Par leur geste, ils reconnaissent que leur enfant est don du Seigneur, qu’il ne leur appartient pas. Premier dessaisissement, chemin qui ira pour Marie jusqu’au pied de la Croix



Syméon.. C’était un homme juste et religieux . l’Esprit Saint était sur lui. Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations



Toute une vie de patience, d’attente, de désir, conduit par l’Esprit. Il n’a jamais désespéré. Pour reconnaitre dans ce bébé qu’il prend dans les bras la lumière révélée aux nations. Non un Messie triomphant, mais un petit enfant amené par ses parents.

Anne. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.



Malgré son âge avancé, Anne est encore présente au temple. Fidèle. Attachée à Dieu. Toute tournée vers lui. Et à la vue de Jésus, ses premiers mots sont pour louer Dieu. Puis elle s’adresse à ceux qui l’entourent pour leur partager ce qu’elle a compris dans son cœur.



Accomplissement de la loi, reconnaissance de Jésus lumière du monde, louange de Dieu et témoignage. Que ces personnes que tu me donnes à voir aujourd’hui soient pour moi des guides sur mon chemin de foi.

Que comme eux, je te reçoive, je te reconnaisse. Toi qui combles nos attentes, toi notre lumière, notre Sauveur.