Lc 2, 41-51 - Père Antoine Tingba

Aujourd’hui, nous célébrons le cœur immaculé de Marie. Un cœur sans tache, préservé du péché originel. Mais c’est un cœur de mère. C’est elle, la mère de Jésus. Elle a donné vie humaine au Fils éternel du Père. Le Verbe s’est fait l’un de nous, grâce à Marie qui est une femme que Dieu a choisie parmi nous. Tout porte sur ce choix. Marie a la foi. Elle croit en Dieu. Elle est également la première croyante en Jésus Christ.

La foi que possède Marie est une foi simple et forte à la fois, limpide à la parole de Dieu, à base de silence car elle garde tout dans son cœur ; et elle se tient en présence de Dieu qui s’annonce à elle.

Le cœur immaculé de Marie transparaît aussi dans son humilité. Elle se reconnaît servante du Seigneur alors que Dieu a fait en elle de grandes choses. La mère de Jésus est toujours là aux côtés de son fils bien aimé. Aux noces de Cana, au Calvaire au pied de la croix. Marie joue un rôle aussi discret qu’efficace. A Cana, elle incite implicitement le Fils à faire quelque chose, le premier signe, alors que Jésus n’avait encore accompli aucun signe. Marie a la foi, mais elle a aussi l’espérance.

Au moment suprême où Jésus est sur la croix, il proclame le rôle spécifique de Marie. Il la confie à l’apôtre bien aimé. Voici ta mère. Désormais, elle est la mère de tous les vivants.

Le cœur immaculé de Marie, c’est aussi un cœur qui cherche. Lorsqu’elle perd son Fils, son cœur n’est pas en paix. Elle cherche cette paix et la recouvre.

Cœur immaculé de Marie, toi qui n’as pas connu de péché, préserve-nous de la damnation ; et par la grâce de ton intercession, transforme notre cœur en sanctuaire pour accueillir ton Fils.