Lc 2, 41-51a - Père Antoine Galy

Voici donc comment fut engendré Jésus. Et c'est de Joseph dont nous parle l'Évangile. Une chose essentielle nous est dite de Joseph à propos de cette origine qui le déborde et le dépasse de toute part. « Joseph, son époux, qui était un homme juste... » Un homme juste donc, juste, c'est à dire ajusté. Et Joseph est ajusté à Marie, totalement. Cette histoire invraisemblable, il l'a d'abord refusée. « Il voulait la répudier, mais en secret. » Il y a du respect et le refus de juger, dans cette attitude. Et sans doute aussi beaucoup de souffrance.

Et Joseph est ajusté aussi au Seigneur. Cette histoire de Marie va devenir son histoire. Et l'expérience spirituelle qu'il fait, dans un songe - comme souvent dans la Bible, le songe est le lieu de la rencontre de Dieu – lui donne à lui aussi de dire Oui à Dieu : « il fit ce que l'ange lui avait dit. »

Ajusté donc à Marie et à Dieu, Joseph acquiesce. C'est toujours dans un acquiescement à l'autre et à Dieu que se bâtit une histoire sainte. Hier comme aujourd'hui celle de Jésus. Mais aujourd'hui ce peut être la nôtre dans cet acquiescement très humble à ce que Dieu nous demande.

Oui Joseph était un homme juste. Puissions nous le devenir.