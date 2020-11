Lc 21, 1-4 - Pasteur Pierre Lacoste

Jésus n’a jamais été très tendre avec les riches. Sa parole à leur encontre a souvent été sèche comme un coup de trique ; comme s’il possédait une puissance intrinsèque d’égarement. Dans ce récit, ce n’est pas l’argent sale de l’impôt ou du commerce injuste dont il est question, c’est celui de la religion. Ce devrait être un argent purifié par la générosité et de l’absence de calcul ; le signe de la joie, une réponse libre à la grâce ! Mais ce n’est pas ce que voit Jésus. Le temple se nourrit au contraire de l’hypocrisie des hommes. Leur célébration n’est donc qu’une mise en scène.

Jésus lève les yeux et regarde cette scène de l’intérieur ; il lit sur les cœurs. Les riches remettent une offrande rationnelle qui les acquittent de leur devoir religieux sans qu’ils le sentent passer sur le plan économique ; Ils sont du côté de la maitrise, de la gestion, du confort. La veuve, elle offre sa vie dont la valeur ne pèse que deux leptes, l’équivalent de nos pièces rouges. Ces deux pièces, c’est donc toute la vie de cette femme. Après, elle peut mourir...

L’importance d’une offrande peut se mesurer de deux façons : par le montant que l’on consent à donner ; mais l’on peut aussi juger une offrande par ce qu’il reste en caisse après le don. C’est souvent moins valorisant pour le donateur ! Après avoir donné, Les riches restent dans l’abondance ; la veuve elle n’a plus rien, elle s’est défaite de sa vie. Jésus y discerne un signe prophétique du chemin qu’il doit suivre, celui d’un renoncement total, du don jusqu’à la mort.

Le temple et ses troncs à collecte disparaîtront, car ils incarnent l’ancien monde, celui des calculs hypocrites et des apparences trompeuses. La veuve, elle, représente ceux qui n’ont rien, ceux qui n’intéressent personne et qui n’ont plus que Dieu. C’est la croix qui se dessine dans ce geste, C’est ce que Jésus y a vu. C’est ce qu’il salue maintenant !