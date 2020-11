Lc 21, 12-19 - Pasteur Pierre Lacoste

Je n’ai jamais connu la persécution à cause de ma foi. Je vis avec vous de ce côté de l’horizon où les droits individuels sont protégés, dont celui de croire en particulier. Je ne suis ni juif, ni étranger, ni homosexuel, autant de minorités qui savent mieux que moi ce qu’être persécuté veut dire. Certes, comme protestant, il reste au fond de mon ADN, une mémoire des persécutions. Il y a même un Lacoste inscrit sur la liste des galériens de Louis XIV au musée du Désert. Mais moi, je ne sais pas ce qu’être persécuté veux dire.

Alors, comment accueillir ces encouragements de Jésus à tenir bon dans la persécution ? Dois-je passer à la lecture suivante à la recherche de paroles plus en phase avec mes préoccupations ? Ou dois-je laisser ces mots du Christ me rejoindre ?

Il est fort à parier que si mon témoignage chrétien allait au bout de ses engagements, je vivrais des heures moins paisibles. Offrez un trône de reconnaissance à un rebelle, vous en ferez rapidement un mouton ! On dit que si un siècle et demi de persécution a pratiquement éradiqué le protestantisme de France, le Concordat Napoléonien, lui accordant reconnaissance et protection en 1802, l’aurait pratiquement achevé !

Ces paroles de Jésus résonnent alors très fort : « C’est par votre persévérance que vous gagnerez la vie ». Premièrement, il ne faut pas se tromper de vie. Celle du témoin de l’évangile, même s’il se trouve du « bon côté de l’horizon » est toujours exposée. Il n’a qu’à prendre le risque d’une annonce de l’évangile dans sa famille, dans sa ville, dans son pays. Il verra bien.

Aujourd’hui dans nos sociétés occidentales postchrétiennes et relativistes, le Christ aurait été cloué sur la croix de l’indifférence. Retrouverais-je avec lui le courage d’une annonce qui invite chacun à changer radicalement de vie ? Il se pourrait alors que la menace se fasse plus précise.