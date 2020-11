Lc 21, 20-28 - Pasteur Pierre Lacoste

Il serait vain de chercher dans chaque détail de la prophétie, un accomplissement précis dans l’histoire. La seule chose à peu près indiscutable ici, c’est l’annonce prophétique de la destruction de Jérusalem qui aura lieu 30 ans plus tard, en 70 sous le règne de Titus. Pour le reste, l’histoire, depuis les origines du monde, est parsemée de guerres, de tremblements de terre, de Tsunami et d’épidémies en tous genre dont nous subissons aujourd’hui la version Covid 19.

Un autre élément qui me paraît clair, c’est que notre temps est le temps des nations. Le temps où l’annonce de l’évangile doit retentir auprès de toutes les cultures et dans toutes les langues. C’est le temps de l’histoire où Jérusalem reste, aujourd’hui plus que jamais, une pierre d’achoppement.

Ce temps des nations laissera soudainement la place à celui du Fils de l’homme. La dimension horizontale s’élargit désormais au cosmos. Dans le pur style de l’apocalypse juive, déjà rencontré chez les prophètes de l’AT comme Joël, Luc évoque les événements qui entourent cette venue. On a l’impression d’une implosion cosmique, d’un retour au chaos pré-créationnel, au tohu-bohu originel. Une seule chose diffère. Ce n’est plus l’esprit de Dieu qui plane à la surface des eaux comme en Gen 1.2, c’est le Fils de l’homme qui vient, entouré de gloire et de puissance, visible de tous.

Cette vision, si elle plonge les nations dans la terreur, résonne comme un appel à l’espérance pour les disciples : Le Fils de l’homme les appelle à se redresser et à relever la tête. Le temps de la persécution est fini, celui de la rédemption approche. Le fils de l’homme vient renverser les illusions du bonheur que les nations ont construite. Seuls ceux qui ont fait le choix de la non-puissance, du renoncement et de l’abandon à la grâce savent que le salut est proche ; pour les autres, le monde qui vient ressemble à un jugement !

Mais le temps de la grâce, c’est maintenant ! Pour tous ! Il est temps ! N’y résistons plus !