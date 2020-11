Lc 21, 29-33 - Pasteur Pierre Lacoste

Jésus vient d’appeler ses proches à relever la tête. Le mal et la mort ne sont pas les derniers mots de l’histoire. La fin de l’histoire c’est le début d’autre chose : d’un règne nouveau qui approche. Qu’est-ce que ce règne de Dieu qui approche ?

Il est une contestation de la fatalité du mal, du mensonge, de la corruption, de la violence. Ce règne de Dieu est un au-delà de l’histoire, vers un monde, notre monde, relevé, guérit, libéré. Le figuier raconte cela à sa manière… Ce même figuier qui ne portait pas de fruit au chapitre 13 et que le vigneron voulait soigner, le voilà en plein renouveau. Il bourgeonne. Tous les espoirs sont permis ! Jésus nous fait comprendre ici que chaque génération doit faire l’expérience de cette proximité avec le Règne de Dieu. Il ne cesse de s’approcher. D’une certaine manière, chaque génération fait l’expérience de la fin des temps, de la confrontation douloureuse avec le mal. Qu’y a-t-il de plus grave que de mourir ? N’est-ce pas notre lot commun ?

Mais notre génération, comme les précédentes et celles qui arrivent demain, est appelée à faire l’expérience du Règne de Dieu. Dans leur lutte contre le mal elles sont appelées à vivre la fin de l’histoire qui se trouve en Christ et qui est proche de chacun. Quand je suis menacé par la force des habitudes, quand je m’assoupi dans ma foi au lieu redresser mon dos, quand je perds la capacité à m’interroger, à m’étonner, quand je n’ai plus que des réponses, plsu que des certitudes… j’entends le Christ me dire : « Le Règne de Dieu est proche ; ta génération ne passera pas avant que tout cela n’arrive ». Chacun de nous est appelé à vivre au cours de sa vie son apocalypse personnelle, sa rencontre avec Dieu ; cette mort à soi même et cette plongée baptismale dans la vie en Christ est offerte à chacun, ici et maintenant !