Lc 21, 5-11 - Pasteur Pierre Lacoste

L’annonce de la destruction du temple de Jérusalem est un véritable brûlot prophétique de l’enseignement de Jésus. Elle lui coûtera la vie. On ne touche pas au temple ! Les données de l’histoire confirment le caractère majestueux de ce deuxième temple, reconstruit sous le gouvernorat de Zorobabel 4 siècle plutôt et restauré, et agrandi, par Hérode le Grand.

Sa beauté, son histoire, ses services avaient fini par capter toutes les attentions. Comme si le temple avait été bâti pour être admiré, finalement adoré lui-même. Le temple, tout temple, incarne le risque qui guette toute démarche religieuse. Qu’est-ce que la religion ? Le culte de Dieu ou celui de sa propre histoire, de sa propre tradition ? Quand la religion finit par confondre le signe avec la présence elle-même, elle s’est perdue. Le temple signifie symboliquement la présence de Dieu, mais ne peut jamais prétendre la contenir au sens propre comme sur le plan théologique. De toute façon, un système religieux qui opprime les veuves et engraisse ses prêtres court inéluctablement à sa perte.

Les prophètes de la Bible, Jérémie, Michée, avaient les premiers annoncé la destruction du premier temple, le temple de Salomon. Avec cette prophétie de Jésus, on voit que ce qui demeure au fil des siècle, c’est la parole, la présence de Dieu et non les murs, les traditions et les sacrifices ; la parole reste les hommes et leurs croyances passent ; la parole, rien que la parole, et non les pratiques. Je parle ici sans doute en protestant, mais aussi prestigieux, aussi historiques et légitimes soient nos traditions religieuses, nos rituels, nos services religieux, et les lieux qui les mettent en scène, ils restent seconds. Quand tout ce qui est second prend trop la lumière, la parole du Christ retentit, met en garde ; elle devient jugement. Qu’est-ce qui fait sens dans nos vies ? En ces temps de reconfinement qui nous prive de nos temples, posons-nous la question. Laissons la parole du Christ résonner en nous.