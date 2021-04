Lc 24, 13-35 - Père Antoine Tingba - Les disciples d’Emmaüs.

Texte par Emmanuel Labails

Les disciples d’Emmaüs. Qu’est-ce qu’ils nous font rappeler. Ils témoignent de l’apparition de Jésus après sa résurrection. Jésus ressuscité rencontre les pèlerins sur la route Ils sont deux. Pourquoi les appelle-t-on disciples ? Probablement que ces deux disciples faisaient partie de ces 72 disciples, que Jésus envoya en mission deux par deux. Ils ont gardé la mémoire des instructions du maître.

Les deux disciples croient Jésus mort. Or, les morts, c’est eux, mais ils ne le savent pas encore. Les événements des derniers jours ont anéanti la foi naissante semée en eux par la prédication du Christ.

A la question posée par Jésus : « De quoi discutez-vous en marchant ? »

Ils ne répondent pas tout de suite. Ils s’arrêtèrent, tout tristes. La mort dans l’âme.

Afin de les réveiller de cette mort, Jésus leur interprète, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait. Et puis, il se manifeste sous un autre mode de présence ; il rompt le pain, leurs yeux s’ouvrent et les disciples le reconnaissent à la fraction du pain.

Cette expérience de l’apparition aurait pu s’arrêter là mais il fallait que les deux disciples se rendent à Jérusalem, auprès des apôtres, pour partager ce qui les dépasse et en témoigner : ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.

Ce geste de fraction de pain, un souvenir vivant de la présence du Christ, lequel se perpétue jusqu’à nous dans le pain eucharistique. Son corps livré pour nous.

Le grand mystère de notre vie chrétienne, nous le vivons quand nous empruntons notre chemin d’Emmaüs à nous, en allant à la Messe afin d’entrer dans le mystère du Christ ressuscité, qui vient à nous pour nous nourrir de sa propre vie.