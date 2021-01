Lc 4, 14-22a - Père Antoine Galy

On fait l'éloge de Jésus et sa renommée se répand dans toute la région. Tous lui rendent témoignage. Voilà un bel ensemble de compliments : c'est donc ainsi que Jésus est perçu. Il parle juste et vrai. Mais ils n'ont rien compris quand il leur commente le passage d'Isaïe qu'il vient de lire. « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que cous venez d'entendre. »

C'est qu'ils n'ont pas encore les moyens d'entendre que c'est de lui que parle Jésus quand il dit : « l'Esprit du Seigneur est sur moi, » et qu'il développe ce qui sera le cœur de la Bonne Nouvelle : « il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. » D'une manière ou d'une autre, à temps et à contre temps Jésus ne cessera de dire cela. Il nous le répète à nous aussi pour que nous n'oublions pas que c'est le message qu'il nous confie et qu'il voudrait nous voir vivre.

Non pas des mots bien sur, mais une parole qui est acte et qui engage toute une existence. D'ailleurs, plus loin dans son commentaire d'Isaïe, l'assemblée ne supportera pas ce qu'il dit et elle le chassera violemment de la synagogue.

Une parole qui est acte. Mais qui lui en coûte, parce que toute parole vraie engage toute la vie.. Et elle nous en coûte aussi, pour peu que nous la prenions au sérieux.