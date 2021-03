Lc 4, 24-30 - Françoise Brian

Nous assistons dans ce passage au début de la prédication de Jésus en Galilée, après son baptême par Jean. Dans la synagogue de Nazareth, la ville où il a été élevé, il vient de se lever pour faire la lecture et voici qu’à la surprise de tous il annonce que le passage prophétique d’Isaïe se réalise en sa personne. Cette première annonce est d’abord semble-t-il bien accueillie mais voici qu’ici tout se renverse et curieusement nous avons l’impression que c’est Jésus lui-même qui joue la provocation et va susciter une telle défiance qu’il s’expose à une violence meurtrière. Comment comprendre ce paradoxe ? Jésus vient annoncer la bonne nouvelle du salut accompli par sa venue, et aussitôt il soulève l’indignation de ces auditeurs. ¨Pourquoi ? Parce qu’il prévient d’emblée que ce salut est universel, qu’il n’est pas destiné aux seuls croyants, au seul peuple d’Israël, mais au monde entier ! Jésus ne veut pas se ménager une popularité en flattant ses auditeurs, en adoptant l’idée fausse qu’ils se font de Dieu et de ce que sera le salut promis. L’évangéliste Luc met ainsi en scène dès la première prédication le drame qui va se jouer : venu accomplir les Ecritures, Jésus va en révolutionner la compréhension, de telle sorte qu’il sera rejeté et finalement mis à mort. Investi de l’Esprit Saint reçu à son baptême, Jésus ne transige pas avec sa mission, et va d’emblée jusqu’au bout : jusqu’à la proclamation d’un amour qui se propose à tous les peuples, d’un Royaume dans lequel toute l’humanité est invitée à entrer. Il sait qu’ainsi il expose sa vie, mais sereinement « il va son chemin » malgré les marques d’hostilité. Sommes-nous capables d’aller nous aussi contre les préjugés de toutes sortes, contre le conformisme et l’entre-soi confortable, pour témoigner de la radicale nouveauté de l’Evangile, qui donne la priorité aux pauvres, aux petits, aux exclus, j’oserais dire « à ceux qui ne sont pas de notre chapelle » ?