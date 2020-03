Lc 4, 24-30 - Père Antoine Galy

« Nul n'est prophète en son pays. » Jésus voudrait être accueilli pour lui-même et pour ce qu'il porte en lui de plus grand. Il a des choses à dire de la part de Dieu, mais dans la synagogue on le rejette. En réponse, et comme une provocation, Jésus renvoie ses auditeurs à ce qu'ils sont sensés bien connaître : la Parole de dieu.

Les prophètes y sont souvent rejetés, même ceux qui sont tenus pour les plus grands comme Elie ou Elisée. Et Jésus rappelle à ses auditeurs que, faute d'avoir été entendus chez eux, dans leur pays, dans leur peuple, ils se sont adressés à des étrangers, à des paiens : la veuve de Sarepta et Naaman le syrien.

Peut-on oser encore être provoquant comme Jésus l'a été, et dire ceci ? Faute d'avoir été accueilli par les chrétiens pour ce qu'il est, pour ce qu'il porte de plus grand, faute que les chrétiens se soient vraiment comportés en authentiques disciples du Christ, il pourrait bien s'adresser aujourd'hui encore à des paiens

Et serait-il totalement incongru de penser, et d'oser dire, que la crise de nos sociétés a quelque chose à voir avec certaine absence des chrétiens dans le temps qui est le leur ? Disant cela suis-je le prophète qu'il vaut mieux mépriser et condamner, ou celui qui invite à la conversion ?

La question vaut bien sur pour moi : c'est facile de parler. Elle vaut aussi pour vous qui écoutez.