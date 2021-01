Lc 5, 12-16 - Père Antoine Galy

Magnifique démarche que celle de ce lépreux. Elle est celle d'un homme libre, prisonnier de son corps, mais libre tout de même. Et il s'adresse à un autre homme libre : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »

Si tu le veux, tu peux : nulle obligation, nulle contrainte. Et la réponse de Jésus jaillit, celle d'un homme libre : « je le veux, sois purifié. »

Étonnante rencontre que celle de ces deux hommes. Ni demande de merveilleux, ni marchandage religieux où la prière devient la contre-partie de nos réussites ou de nos guérisons personnelles ou sociales. On vient pour entendre Jésus et se faire guérir . Mais « lui se retire dans les endroits déserts. » Il s'efface en quelque sorte de cet espace public où l'on se sert de lui, de cet espace où on ne l'accueille que comme un guérisseur.

Il va au désert et là il priait. Dans ce temps du tête à tête, dans ce temps de la prière, il est enfin quelqu'un pour quelqu'un, totalement libre.

Il lui faut sortir de ce cadre légal où lui et cet homme sont enfermés. Mais se montrer au prêtre c'est quitter cette discrétion que Jésus souhaite, c'est entrer dans ce cadre légal qu'il voudrait quitter pour être enfin totalement libre de parler, d'agir.

Mais nous rappelons ce que cela lui coûtera plus tard, et cette rencontre de deux libertés : « Père non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La vérité de la rencontre a un prix. La liberté a un prix. Et pas plus que Jésus nous ne sommes dispensés de Gethsémani.